القدس | الأمطار الغزيرة تكشف عن نفق حفره المستوطنون أسفل سلوان

القدس- وطن: انهار جزء من نفق أسفل الأرض حفره المستوطنون في سلوان جنوب المسجد الأقصى، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين.

وتفاجأ المواطنون في سلوان بفتحة كبيرة في الأرض يبلغ عرضها نحو 4 أمتار وعمقها 3 أمتار، داخل موقف للسيارات في حي وادي حلوة بالبلدة، وهي عبارة عن جزء من نفق قامت جمعية "العاد" الاستيطانية بحفره.

ويقع النفق قرب جامع العين وروضة الطفل المسلم بوادي حلوة، ويمتد بمسافة تبلغ 1200 متر حتى المسجد الأقصى المبارك، مما يهدد حياة الأطفال والسكان في المنطقة، في حال انهار بشكل كامل.