الصالحي لوطن: تصريحات الهباش التي تبرر العنف ضد النساء تكرس التخلف

رام الله- وطن: اعتبر الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، تبريرات قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش التي تبرر العنف ضد النساء تكرس التمييز والتخلف والرجعية.

وقال الصالحي لـوطن، إن تصريحات الهباش لا تليق بدولة فلسطين ولا بالاتفاقات التي وقعتها وخاصة اتفاقية سيداو وغيرها من القضايا التي تخص المرأة والتي تم الإعلان عن التزام فلسطين بها.

وأضاف الصالحي: إن حز ب الشعب الفلسطيني اذ يرفض جملة وتفصيلا هذا المنطق فإنه يؤكد على حق المرأة الكامل بالمساواة ويدعو الى اعتماد النموذج التونسي بالكامل بهذا الخصوص بالإضافة الى العمل بروح ومضمون سيداو وملاءمة التشريعات الفلسطينية معه باقصى سرعة.

وكان الهباش، أشار خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن الضرب غير المؤذي للنساء يستخدم كوسيلة من وسائل التربية.