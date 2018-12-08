العثور على جثة مواطن داخل مجمع للسيارات في طولكرم

طولكرم- وطن: عُثر صباح اليوم، على جثة مواطن يبلغ من العمر 40 عاماً داخل مجمع السيارات الجديد في طولكرم.

وقالت مصادر محلية، أن المواطن عبد المنصف سليمان بخيت أربعون عاماً وجد متوفياً في فراش نومه، داخل مجمع طولكرم.

ووصلت سيارة الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر إلى المكان، برفقة النيابة والشرطة الفلسطينية، حيث تم نقل جثة بخيت إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي.

وأوضحت مصادر طبية، أن المتوفي يعاني من نوبات صرع، ويتناول مجموعة من الأدوية، حيث نُقل عدة مرات سابقاً للمستشفى.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق في ظروف الوفاة.