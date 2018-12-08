شبكة أكاديميون ضد الفساد تدعو لتشكيل جسم أكاديمي ضاغط لمكافحة الفساد



غزة- وطن: نظمت شبكة أكاديميون ضد الفساد بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة الأقصى يوما دراسيا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ودعت الى تشكيل جسم أكاديمي ضاغط لمكافحة الفساد، ينهض بالمنظومة التعليمية في فلسطين، من خلال خطاب وحدويّ أصيل، يتمركز في خط الدفاع الأول للحرب على الفساد.

وأكدت شبكة أكاديميون ضد الفساد بتوصياتها في ختام اليوم الدراسي على أهمية تعزيز دور الأكاديميين والجامعات في تعزيز بيئة النزاهة والمساءلة، وتطوير أدوات مكافحة الفساد بتنوّعها، بحيث تتصدّر المرحلة الأولى حملة توعية تستهدف الطلبة لتعزيز مفاهيم قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتشجيعهم على إعداد أبحاث متخصصة تُعنى بمكافحة الفساد، يتخللها الرصد والتوثيق، وضرورة إدماج مساق النزاهة والشفافية في مواجهة الفساد في الخطط الدراسية للجامعات الفلسطينية. يتبعها المرحلة الثانية التي تقوم على إرساء سبل التعاون والشراكة مع الجامعات الفلسطينية من خلال تشجيعهم على سبر أغوار الفساد من خلال البحث العلمي، وإتاحة مساحة نقاش للطلبة للخوض في قضايا من شأنها الكشف عن الممارسات غير النزيهة التي تطال الخدمات المقدمة اليهم، وتعزيز آليات الرقابة والإفصاح عن المعلومات التي تخصّهم، وعقد أيام دراسية وندوات ولقاءات فكرية في الجامعات، وتخصيص مجلة فصلية بحثية تساهم بنشر مخرجات الأبحاث للطلاب والطالبات حول مكافحة الفساد.

وقد طرح أعضاء الشبكة عدد من الأوراق البحثية المتخصصة، منها: قراءة في أشكال الفساد في النظام التعليمي في فلسطين، وتأثير الفساد على القطاع التعليمي في فلسطين، واتفاقية مكافحة الفساد ومدى فاعليتها في الواقع الفلسطيني، ودور الجامعات والأكاديميين في مكافحة الفساد في فلسطين ــ رؤية استشرافية.

وقد جاءت فكرة شبكة أكاديميون ضد الفساد بمبادرة من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان لإيمانه بالدور الفاعل والمحوري الذي يلعبه الأكاديميون في مكافحة الفساد، وتعتبر شبكة الأكاديميين جسم طوعي يتشكل من مجموعة من الأكاديميين والباحثين الفلسطينيين الفاعلين، والذين أبدوا التزامهم واستعدادهم الكامل للعمل ضمن إطار الشبكة وتبني قيمها ورسالتها ورؤيتها، وبذل الجهود لتحقيق أهدافها، حيث طورت الشبكة أكاديميون مجموعة من الأهداف للعمل عليها، أهمها: توسيع دائرة المنخرطين في جهود مكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة، ومكافحة الفساد في أوساط الشباب ودمجها في المناهج التعليمية. ورفع مستوى وعي طلبة الجامعات حول ظاهرة الفساد، وتشجيعهم على إعداد الأبحاث والدراسات حول قضايا الفساد، والتركيز على أهمية المساءلة كرافعة أساسية لتعزيز قيم النزاهة والشفافية.