تيلرسون: ترامب غير منضبط ولا يحب القراءة

وطن- وكالات: ذكر وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غير منضبط"، و"لا يحب القراءة"، و"لا يطلع على التفاصيل ولا يحبها".

جاء ذلك في حديثه لقناة "سي بي إس" الأمريكية، التي حل فيها ضيفا على الصحفي بوب شيفر.

وقال تيلرسون عن عمله مع ترامب: "الشيء الصعب بالنسبة إلي هو قدومي من شركة إكسون موبيل التي تمتاز بالانضباط العالي والتركيز، ثم العمل مع رجل غير منضبط، لا يحب القراءة، ولا يقرأ التقارير، ولا يحب الاهتمام بالتفاصيل، ولا يقول سوى: هذا ما أعتقده".

وعزا تيلرسون ظهور ترامب مرارا بشكل "انفعالي" إلى أنه يتصرف وفق غريزته، "كنت أقول له سيدي الرئيس أفهم ما تريدون القيام به، ولكن ليس بوسعكم القيام بذلك، هذا مخالف للقانون".

بالمقابل، رد ترامب عبر تغريدة في تويتر على تيلرسون مادحا وزير الخارجية الحالي قائلا: "مايك بومبيو يقوم بعمل رائع، أنا فخور به للغاية. لم يكن سلفه ريكس تيلرسون يملك القدرة العقلية اللازمة، كان غبيا كصخرة، ولم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية، كان كسولا كالجحيم. إنها لعبة جديدة تماما، روح عظيمة في الدولة"، بحسب تعبيره.

ولم تمض العلاقات بين ترامب وتيلرسون على نحو جيد، بحسب تقارير صحفية، حيث كان وزير الخارجية السابق غير راض عن بعض سياسات ترامب، مثل انسحابه من الاتفاق النووي.

وأقال ترامب تيلرسون بشكل مفاجئ عبر تغريدة نشرها على "تويتر" في مارس / آذار الماضي.

واستبدل ترامب بتيلرسون مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق مايك بومبيو، الذي يتبنى نهجا أكثر تشددا من تيلرسون، وخاصة تجاه إيران.

(الأناضول)