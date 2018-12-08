الشرطة تقبض على تجار مخدرات استغلوا الأحوال الجوية لترويج المخدرات وتضبط كميات كبيرة منها

رام الله- وطن: اعلنت الشرطة، انها ألقت القبض على تجار مخدرات حاولوا استغلال الاحوال الجوية السائدة، لتهريب المخدرات من الداخل الفلسطيني للضفة الغربية وبالعكس، ظانين أن الاجهزة الامنية منشغلة في الاحوال الجوية السائدة وانها تركز على جانب دون اخر .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "ان الشرطة وضعت خطة لمواجهة الاحوال الجوية ومن بنود هذه الخطة تكثيف عمل ادارة مكافحة المخدرات، التي توقعت بأن يكون هناك نشاط لتجارة آفة المخدرات وتهريبها وترويجها في الاراضي الفلسطينية، في ظل الاحوال الجوية السائدة، لذلك كثفت من عملها ونشاطها من خلال المراقبة والمتابعة وتجنيد المصادر" .

واضاف ارزيقات: "ان هذه المتابعة كانت بمثابة عمليات كر وفر بين الشرطة وتجار المخدرات تمثلت في نصب كمائن وملاحقة ومداهمات لمنازل ومحال تجارية، واسفرت هذه العمليات عن ضبط كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة، والقبض على عدد من تجارها". ومن ابرز هذه العمليات :

- ضبط كغم وربع ماريغوانا بحوزة تاجر في نابلس من خلال كمين استمر لعدة ساعات.

- القبض على احد التجار حيث ضبطت معه كمية من عرانيس الماريغوانا من منطقة شيوخ العروب بالتنسيق بين شرطة بيت لحم والضواحي.

- ضبط ادوية مهربة ومخدرة لا تصرف الا بموجب وصفة طبية في داخل صيدلية في كفر عقب شمال القدس.

- القبض على 3 تجار مخدرات في طولكرم وبحوزتهم مادة الحشيش المخدر وسجائر مخلوطة بالتبغ والحشيش.

- احباط شرطة رام الله، لمحاولة ادخال وتهريب حبوب مخدرة الى محافظة رام الله.

وحذر ارزيقات كافة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات من الاستمرار في هذه المحاولات، مؤكدا أن الشرطة والاجهزة الامنية سيكونون لهم بالمرصاد وسيعملون من اجل الوصول لهم اينما تواجدوا.