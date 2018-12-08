القوى الوطنية تعلن عن فعالياتها للاسبوع الجاري

رام الله- وطن: أعلنت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، برنامج فعالياتها للاسبوع الجاري.

ودعت الى تصعيد الفعل الشعبي والمشاركة في البرنامج النضالي.

وفيما يلي نص البيان:

القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة تثمن عاليا مواقفا الدول التي وقفت مع الحق رفضا لغطيان الاحتلال، والرضوخ للاملاءات الاميركية تجدد التاكد على المضي في طريق نضالنا المتواصل المعمد بدماء الشهداء واهات الاسرى والجرحى.

وتؤكد على مايلي:

- استلهام دورس وعبر الانتفاضة الاولى والسير على ذات الطريق وصولا للانتفاضة الشعبية الشاملة حتى كنس الاحتلال واقامة الدولة لمستقلة كاملة السيادة على جميع الاراضي التي احتلت 1967 وعاصمتها القدس .

- تتوجه القوى بالتحية للدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الايرلندي، وتدعو لاستثمار الجهد دوليا من اجل فرض المقاطعة على دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها

- اهمية انجاز المصالحة واستعادة الوحدة فورا بخطوات ملموسة تمكنا من مجابهة سياسات الاحتلال ومحاولات سلخ قطع غزة لفرض حل الامر الواقع.

- تدعو القوى للمشاركة في احياء الذكرى الرابعة لاستشهاد المناضل زياد ابو عين المقررة الاثنين المقبل في الخان الاحمر تاكيدا على نهج المقاومة الشعبية، ورفض الاستيطان الاستمعاري فوق ارضنا

- الدعوة للمشاركة في الاعتصام امام منزل عائلة ابو حميد المناضلة بعد قرار ما يسمى محكمة الاحتلال هدم المنزل حتى تاريخ 12/12 كحد اقصى حيث سيشرع بالاعتصام اعتبارا من 11/11 في خيمة الاعتصام الدائمة امام المنزل

- الثلاثاء 11/12 الساعة الرابعة عصرا وقفة على دوار المنارة رفضا للتطبيع العربي وفتح عواصم بعض الدول العربية ابوابها امام قادة الاحتلال، والتاكد على الموقف الواضح برفض التساوق مع كل اشكال العلاقة مع دولة الاحتلال

- اعتبار الجمعة يوم للتصعيد الميداني في على جميع نقاط الاحتكاك والتماس في المحافظة لاسيما المغير،والريسان، وبلعين، ونعلين وكافة المواقع

- الدعوة لاسناد الاسيرات والاسرى القابعين في سجون الاحتلال باوسع الحملات والانشطة امام تصاعد عمليات القمع اليوم وسياسة الاهمال الطبي والعزل والاعتقال الاداري، ودعوة المؤسسات الدولية لحماية الاسرى

- تتوجه القوى بالتحية للرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ذكرى الانطلاقة 51 مؤكدين الدور الريادي والقيادي على مدار سنوات النضال وفي اطار الثورة الفلسطينية، ومنظمة التحرير مستذكرين الشهداء العظام جورج حبش وابوعلي مصطفى والامين العام الاسير احمد سعدات وشهداء واسرى الجبهة ومناضليهاالقوى الوطنية والاسلامية