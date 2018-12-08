أبو هولي: مؤتمر المشرفين سيناقش التحرك الأمريكي لتغيير تفويض "أونروا"

وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين سيبدأ أعمال دورته (101) صباح يوم غد الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح أبو هولي في بيان أنه سيشارك في المؤتمر الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، بالإضافة لممثلين عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو"، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية برئاسة الأمين العام المساعد رئيس القطاع سعيد أبو علي ومدير إدارة فلسطين بالجامعة حيدر الجبوري.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش في الفترة من 9 حتى 13 ديسمبر الجاري القضايا المدرجة على جدول أعماله متمثلة في متابعة تطورات الانتفاضة ودعمها والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصري.

كما سيناقش نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وأوضاعها المالية والتنمية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى متابعة توصيات الدورة "79"لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة (102) المقبلة لمؤتمر المشرفين.