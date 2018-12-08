الجهاد تؤكد استمرار شعبنا بالانتفاضة حتى التحرير الكامل

رام الله-وطن: أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت استمرار الشعب الفلسطيني في الانتفاضة والثورة في كل ساحات الوطن المحتل حتى التحرير الكامل.

وقال المتحدث الاعلامي باسم الجهاد مصعب البريم في الذكرى الـ ٣١ "لانتفاضة الحجارة": إن "هذه الانتفاضة شكلت صفحة تاريخية مهمة عكست مظلومية الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني".

وأضاف أن" شعبنا بمقاومته ونضاله السياسي بات يحرز إنجازات سياسية تخطت حدود الحصار لتصل صرخاته الثائرة إلى أحرار العالم لحشد اصطفاف حر على المستوى الإنساني ينحاز لعادلة قضيتنا وقد انعكس ذلك على مواقف تلك القوى والدول في وجه الاستكبار العالمي بزعامة الولايات المتحدة".

وأكد أن المقاومة الفلسطينية تتطور أداءها سياسيًا وميدانيًا في حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومصالحه يتجذر ويدفع العدو إلى التراجع، ويعري العدو إنسانيًا وسياسيًا.

ودعت حركة الجهاد الدول العربية والإسلامية إلى الالتزام بالواجب الشرعي والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية عبر الحضور الإقليمي والدولي بمواقف ترتقي إلى مستوى عدالة الشعوب المقهورة في المنطقة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

وشددت على ضرورة التوحد والعمل بجدية ووطنية لإتمام وإنجاح مشروع المصالحة والوحدة الوطنية كخيار استراتيجي وواجب شرعي ووطني في مواجهة التحديات التي باتت تعصف بقضيتنا.