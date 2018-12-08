الاحتلال يحذر لبنان بسبب حزب الله

وطن-وكالات: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن إسرائيل حذرت لبنان عبر الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من نيتها مهاجمة الأراضي اللبنانية حال استمر حزب الله بتطوير الصواريخ.

ووفقاً لموقع واللا نيوز العبري، فإن حزب الله اللبناني يواصل تطوير الصواريخ التي تُصيب أهدافها بدقة عالية، مما دفع "إسرائيل" لتحذير لبنان من اندلاع الحرب.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن بتاريخ (4/12/2018) البدء بعملية "درع الشمال" والتي تهدف إلى كشف أنفاق حزب الله الهجومية وفقاً لمزاعم الاحتلال.