نتنياهو يضع بوتين في صورة عملية جيش الاحتلال على حدود لبنان

وطن-وكالات: بمبادرة إسرائيلية جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

واستناداً إلى الكرملين فان نتنياهو أطلع بوتين خلال الاتصال اليوم السبت على تفاصيل العملية التي نفذّتها قوات الاحتلال على امتداد الخط الفاصل بين "إسرائيل" ولبنان.

أمّا الجانب الروسي فقد شدد على أهمية ضمان الاستقرار في المنطقة بما يتفق تماماً مع قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وانسجاماً مع الدور التنسيقي الذي تقوم به القوات المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان.

ووفق بيان الكرملين تطرق بوتين للوضع في سوريا وشدد على"ضرورة تحسين التعامل الروسي-الإسرائيلي على الخط العسكري".

وفي هذا الصدد تمّ التأكيد على حيوية الاتصالات في المستقبل القريب بين خبراء وزارتي دفاع الطرفين في إطار فريق العامل المشترك، حسبما أفاد الكرملين.

وخلص بيان المكتب الصحفي للرئيس الروسي إلى أن الطرفين اتفقا على العمل من أجل تنظيم لقاء شخصي بين بوتين ونتنياهو.