اختتام دورة للحكام الواعدين لكرة القدم في أريحا

أريحا-وطن: اختتم رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، اليوم السبت، دورة للحكام الواعدين في مدينة الأمل الشبابية بمدينة أريحا، استمرت على مدار يومين بتنظيم من دائرة الحكام في الاتحاد، وبمشاركة 59 مشاركا من كلا الجنسين.

وشدد الرجوب على ضرورة تكثيف العمل، وتوسيع الاحتكاك مع الحكام العاملين داخل الملاعب في الوطن وخارجه، مؤكدا ضرورة أن تتبلور لدى المشاركين شخصية الحكم القادر على إدارة وضبط كل لقاء في ظل أصعب الظروف، وأن يتحلى بقدر عالٍ من المسؤولية من خلال المحافظة على اللياقة والنفسية والفنية، وتعلم كل جديد في عالم التحكيم والاطلاع على كافة التعديلات التي تطرأ على قوانين التحكيم لدى الاتحادات الدولية والقارية.

وأشار الرجوب إلى أن الحكم هو العنصر الأهم داخل الملعب، وهو الأكثر قدرة على ضبط ردات فعل الجماهير واللاعبين والإداريين من خلال اتخاذه للقرارات بشكل صائب وحازم، مؤكدا ضرورة أن يكون الحكم حياديا، ولا يخضع لأي من التجاذبات، وأن يتحلى بالتواضع وعدم الغرور.

جدير بالذكر أن هذه الدورة ضمت حكاما من كافة المناطق، وشملت الجانبين النظري والعملي، وحاضر فيها كل من: مهيوب الصادق، وحسام الحسين، وميشيل حنانيا، وحسين طقاطق، ومنسق الدورة خلدون أبو قبيطة.