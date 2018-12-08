بيت ساحور تضيء شجرة الميلاد

بيت لحم -وطن: احتفل أهالي بيت ساحور شرق بيت لحم، مساء اليوم السبت، بإضاءة شجرة الميلاد في ساحة سوق الشعب، إيذانا ببدء الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة.

وسبق إضاءة الشجرة عروض كشفية جابت شوارع البلدة، وسط أجواء من البهجة والفرح.

وحضر اضاءة شجرة الميلاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس البلدية جهاد خير، ووزير التنمية الإجتماعية إبراهيم الشاعر، بالاضافة الى رجال دين مسيحيين، وحشد كبير من سكان المدينة.

وتطرق زكي في كلمته التي ألقاها نيابةً عن الرئيس محممود عباس، الى رسالة المسيح، قائلاً إنّ الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بقراراته تُجاه القضية الفلسطينية، فإنه يخون تعاليم السيد المسيح بالسلام.

وأكد زكي ان الشعب الفلسطيني ينشد السلام.