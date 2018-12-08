فيديو| جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفق هجومي ثان لحزب الله

وطن-وكالات: زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت عن اكتشاف نفق هجومي ثانٍ لحزب الله، يمتدّ من الأراضي اللبنانية تُجاه شمال فلسطين المحتلّة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر صفحته بموقع تويتر: إن النفق المكتشف بات الآن تحت سيطرة قوات الاحتلال "ولا يشكّل تهديدًا".

وأضاف أدرعي: أنّه جرى تفخيخ مسار النفق، حيث يعرض كل من يدخل إليه من الجانب اللبناني نفسه للخطر، مشيرًا إلى أن قوات من جيش الاحتلال تجري أعمال دراسة داخل مساره المكتشف.