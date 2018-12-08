سرقة رشاشين من جنود الاحتلال قرب الحدود اللبنانية

وطن-وكالات: كشفت وسائل الإعلام العبرية بأن رشاشين من نوع "ماغ" تم سرقتهما من جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع لبنان، مساء اليوم السبت.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الجنود تركوا الأسلحة دون رقابة، وكان الرشاشان مركبان على مدفع من العيار الثقيل.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال العسكرية فتحت تحقيقًا في الحادثة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجنديين في جيش الاحتلال الاسرائيلي يقومان برصد الأراضي اللبنانية، في حين يقوم عناصر "حزب الله" برصد الجنديين من الخلف.