ترامب : كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيغادر منصبه نهاية العام

وطن-وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي سيترك منصبه بحلول نهاية هذا العام.

ووصف ترامب كيلي بأنه كان مساعدا مخلصا خلال توليه منصبه.

وكانت تقارير أمريكية أشارت، أمس الجمعة، إلى أنه من المتوقع أن يغادر كيلي منصبه قريبا.

وشهدت العلاقات بين ترامب وكيلي توتراً. ففي يونيو/ حزيران الماضي، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كيلي ينوي الاستقالة بعدما قال لمجموعة أعضاء في مجلس الشيوخ كانوا في زيارة للبيت الأبيض أنه "مكان فظيع للعمل".

إلا أن كيلي رد على التكهنات بشأن مستقبله، في ذلك الحين، مؤكداً أنه سيبقى إلى جانب ترامب حتى عام 2020.

وكان جون كيلي، الجنرال المتقاعد والبالغ 68 عاماً، يدير وزارة الأمن الداخلي عندما اختاره ترامب ليحلّ محلّ رينس بريبوس.