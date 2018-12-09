حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة

رام الله- وطن: شنَّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالاتٍ ومداهمات خلال اقتحامات لها طالت مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

واقتحمت القوات مخيم بلاطة شرق نابلس واعتقلت الشاب براء حشاش، كما داهمت مخيم عسكر الجديد شرقي المدينة واعتقلت كل من جميل الأقرع والأسير المحرر سلامة عبد الجواد والأسير المحرر محمد زكي إبداح .

كما اقتحمت دوريات الاحتلال بلدات سالم شرقي المدينة وعصيرة القبلية واللبن الشرقية جنوب المحافظة,

وانتشر مستوطنون بحماية قوات الاحتلال في منطقة سدة الفحص بمدينة الخليل. الخليل وتم اقتحام منزل الاسير المحرر رأفت شلالدة في بلدة سعير فيما صادر جنود الاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة من المحلات التي اقتحمتها في منطقة "المنطار" ببلدة عزون شرق قلقيلية.

إضافة لاقتحام منطقة الكركفة في بيت لحم .واعتقلت محمود عادل زبون وراني بشارات.