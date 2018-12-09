ليبرمان : المطر الغزير لن يغسل عار طريقة تعاملنا مع حماس

وطن: قلل أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المستقيل، من العملية العسكرية الإسرائيلية على الحدود الشمالية اللبنانية لكشف أنفاق حزب الله.

وقال ليبرمان في مقابلة مع القناة العبرية الثانية، إن العملية الجارية ليست عسكرية، إنما هندسية. مشيرًا إلى أن ربط العملية في الشمال بالأحداث التي كانت جارية في الجنوب على جبهة غزة خاطئ وأنه لا يوجد مبرر للربط بينهما.

وأضاف "كان علينا العمل الجاد في غزة، وأن نتصرف بشكل أفضل". معتبرا أنه لم يكن هناك حاجة لتنفيذ عملية سرية بقدر الحاجة لتنفيذ عملية عسكرية واضحة وشاملة ضد حماس دون أن تكون برية.

وتابع "إن العمل في الشمال لا يبرر العجز في الجنوب، وكان علينا العمل في غزة".

وأشار إلى أن صرف النظر عما يجري في الجنوب جعله يستقيل من منصبه، مشيرا إلى أنه يرى بأن قراره صحيحًا.

وتطرق لقضية نقل الأموال القطرية إلى غزة، قائلا "نحن نشتري الصمت والهدوء على المدى القصير، بالأموال، مقابل التخلي عن أمننا القومي على المدى الطويل".

ولفت إلى أن أحد أسبابه استقالته هو نقل الأموال إلى غزة، قائلا "حتى الأمطار الغزيرة في الشوارع لن تغسل عار الطريقة التي تعاملنا بها مع حماس".