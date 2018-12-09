إسرائيل تطالب ألمانيا بوقف تمويل المتحف اليهودي في برلين

وطن: طالبت حكومة الإحتلال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن تتوقف بلادها عن تمويل المتحف اليهودي في برلين، على خلفية تنظيمه معرضا يعلي الرؤية الفلسطينية للقدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الرسالة الإسرائيلية مدونة في 7 صفحات، وأرسلت إلى مكتب ميركل مباشرة ووزارة التعاون الدولي والتطوير الألمانية، وليس عبر السفارة الإسرائيلية في برلين.

ومردّ المطلب الإسرائيلي بوقف تمويل المتحف المذكور، يعود إلى تنظيم المتحف معرضا حول القدس "يعكس النظرة الإسلامية الفلسطينية للمدينة".

وأشير في الرسالة إلى أن 12 منظمة غير حكومية عملت على تنظيم المعرض، وهي ضالعة في أنشطة مناهضة لإسرائيل أو تؤيد حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وعلّق المتحف اليهودي في برلين على الرسالة الإسرائيلية ببيان كتب فيه: "نؤمن بأن الحوار المفتوح المتعلق بأمور جدلية، أمر حيوي من أجل السماح للمنتقدين ببلورة موقفهم بأنفسهم والحكم على أنفسهم".

وذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أطلع زعماء مختلفين على قضية المنظمات والجمعيات الفلسطينية والإسرائيلية التي تصور الجنود الإسرائيليين كمجرمي حرب، وتدعم الإرهاب الفلسطيني وتدعو إلى مقاطعة إسرائيل، التي ستواصل من جهتها محاربة هذه المنظمات".

المصدر: "موقع عرب 48"