وزير الزراعة الاسرائيلي يقود اقتحامات المستوطنين للاقصى

القدس- وطن: قاد وزير الزراعة بحكومة الاحتلال الاسرائيلي، المتطرف أوري أرئيل صباح اليوم الأحد، اقتحاما استفزازياً جديداً للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من غُلاة المستوطنين المتطرفين، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وكا المستوطنون قد استأنفوا اقتحاماتهم للمسجد المبارك صباح اليوم من باب المغاربة وسط دعوات متجددة لما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها وجمهور المستوطنين بتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى اليوم ويوم غد الاثنين، وهما ما تبقى من أيام ما يسمى عيد الأنوار أو "الحانوكاة" العبري.