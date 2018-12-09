نتنياهو: "درع الشمال" لا تزال في مراحلها الأولى

وطن: قال رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتانياهو، إن حملة "درع الشمال"، التي تهدف لكشف الأنفاق على الحدود مع لبنان، لا تزال في مراحلها الأولى.

وقال نتايناهو، عبر صفحته على فيس بوك: "العملية لا تزال في مراحلها الأولى، ويجب التحلي برباطة الجأش وبالصبر... وسنواصل العمل حتى إتمام العملية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية اكتشاف نفق آخر يمتدُ من لبنان إلى داخل فلسطين المحتلة.

وتعقيباً على اكتشاف النفق، قال نتنياهو: "سنقضي على سلاح الأنفاق لحزب الله بشكل ممنهج وحازم".

د ب أ