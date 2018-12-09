مواطنون يغلقون طريقا أمام المستوطنين رفضا لإغلاق الطريق الرئيس لقرية راس كركر

رام الله- وطن: أغلق صباح الأحد عشرات المواطنين الطريق الرئيس المحاذي لقرية راس كركر غرب مدينة رام الله أمام المستوطنين، رفضا لإغلاق الاحتلال لطريق "العنب" الواصل لمدينة رام الله.

وتجمع عشرات المواطنين بمركباتهم على الطريق الرئيس قرب النقطة العسكرية غربي قرية راس كركر ومنعوا مركبات المستوطنين من المرور، احتجاجا منهم على إغلاق قوات الاحتلال لطريق "العنب" قبل أيام، والذي يربط بين مدينة رام الله والبلدات الغربية.

ورفض المواطنون مرور مركبات المستوطنين لحين فتح الطريق المغلقة، بعد أن أصبحت المركبات تسلك طرقا التفافية بعيدة ووعرة.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها في المكان وشرعت بإبعاد المواطنين عن الطريق خلال الاحتجاج وفتحت الطريق أمام المستوطنين، مع استمرار إغلاق طريق "العنب".

واعتدى مستوطنون في ساعات الصباح على شبان مع بدء الفعالية وقاموا بالصراخ في وجوههم وشتمهم، فيما قام الجنود باحتجاز أحد الشبان.