سوريا: إنتاج الكهرباء سيعود بعد 5 سنوات إلى مستوى ما قبل الأزمة

رام الله - وطن: أعلن وزير الكهرباء السوري، محمد زهير خربوطلي، أن استراتيجية وزارته تتضمن زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 5 آلاف ميغا واط حتى العام 2023 ، أي حتى 9 ميغا واط .

وستقوم وزارة النفط والثروة المعدنية السورية بتأمين متطلبات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز والفيول خلال الفترة المذكورة.

وخلال اجتماع عقد برئاسة عماد خميس، رئيس الوزراء السوري، جرى التأكيد على ضرورة جذب القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأكد خربوطلي، أن الإنتاج ارتفع من 1200 ميغا إلى 4000 ميغا خلال العامين 2017 و 2018، وسيبلغ بعد 5 سنوات، حدود 9 ميغا واط وهو مستوى ما قبل اندلاع الأزمة السورية.

وفي تصريح سابق أشار الوزير خربوطلي، إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء السوري نتيجة الأزمة، بلغت حتى الآن، حوالي 4 تريليون ليرة سورية، وذكر أن سوريا تنتج حاليا 80 مليون كيلو واط من الكهرباء يوميان في حين بلغ هذا المؤشر حدود 46 مليون في عام 2016.