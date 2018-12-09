الأرصاد: كفر راعي سجلت أعلى كمية هطول خلال المنخفض الأخير

رام الله- وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن بلدة كفر راعي في محافظة جنين، سجلت أعلى كمية هطول خلال المنخفض الأخير وبلغت 256 ملم.

وأوضحت الدائرة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن مدينة قلقيلية احتلت الترتيب الثاني من حيث نسبة الهبوط، وبلغت 237.5 ملم، فيما كانت اقلها في مدينتي الخليل وغزة وكانت على التوالي 7.0 ملم و5.5 ملم فقط.

وكانت كميات الهطول المطري المسجلة مبشرة بموسم مطري واعد بالخير على مختلف القطاعات.

وجاءت كميات الأمطار التي هطلت على المحافظات الرئيسية كما يلي: