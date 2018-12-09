الرئيس يصدر قراراً بالغاء تعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع

رام الله- وطن: أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، قراراً يقضي بإلغاء قرار تعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع، كمال عدوان.

يُذكر أن محكمة العدل العليا كانت قد أصدرت قراراً تمهيدياً يقضي بوقف قرار تعيينه لحين البتّ في طعنٍ قُدِّم ضده ثم أحيل ملف الدعوى إلى هيئة أخرى.

وكان المحامي محمد الهريني تقدم بدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده رقم " 92 " لسنة 2016 بشأن تعيين كمال ابراهيم عدوان رئيسا لديوان الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 15/5/2016 بقرار من الرئيس محمود عباس.

وأكد الهريني ان هذا القرار مخالفٌ للقانون لانه صدر من قبل الرئيس محمود عباس دون تنسيب من مجلس الوزراء وفي هذا مخالفة صريحة وجسيمة في القرار الاداري وهذه التعيينات مشوبة بمخالفة القانون وتم تمريرها للرئيس والان القضاء يعافي ذاته ويتصدى لكل هذه التعيينات المخالفة للقانون ومحاولات الهيمنة عليه .