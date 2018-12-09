رياح "الحل" تعصف بالمجلس التشريعي

رام الله – خاص وطن للانباء: بات المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب منذ عام 2006 في مهب الريح والحل قريبا، بعد اعلان الرئيس محمود عباس مساء امس إنه سيحل المجلس التشريعي الذي فازت فيه حركة حماس.

وقال الرئيس عباس "نحن بالطريقة القانونية سنحل المجلس التشريعي وهذا سيأتي قريبا وهذا الكلام أول مرة بحكيه أمامكم".

ويبدو ان الرئيس سيعول على قرار من المحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي، رغم ان القانون الاساسي لم ينص على اي مادة تعطي رئيس الدولة الحق في حل المجلس .

ويعد التعويل على المحكمة الدستورية سيناريو مشابها، لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب في تشرين ثاني/نوفمبر 2016 استنادا على قرار تفسيري من المحكمة الدستورية رغم ان ذلك يتعارض مع البند الخامس من المادة 53 من القانون الاساسي، الذي يعد بمثابة الدستور الفلسطيني.

البرغوثي: هناك حاجة للمجلس التشريعي

وقال النائب في المجلس التشريعي، الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي لوطن " نطالب بالحكمة في التعامل مع هذا الملف، وعدم الاقدام على هذا الامر، لان المجلس التشريعي هو الهيئة الوحيدة المنتخبة شعبيا ومباشرة من الشعب بالاضافة الى الرئيس".

واكد البرغوثي لوطن ان المجلس التشريعي لا يمكن حله قانونيا، الا في حال انتخاب مجلس جديد وتنصيبه.

ولفت البرغوثي الى ان القضايا التي تعصف بالشارع الفلسطيني فيما يتعلق بالقوانين، كقانون الضمان والصحة والسلامة العامة، يؤكد الحاجة لدور المجلس التشريعي، وضرورة فصل السلطة التشريعية عن التنفيذية، وان يتحلى الرئيس بالحكمة وعدم التسرع باتخاذ هذه الخطوة.

ولفت البرغوثي الى ان حل التشريعي سيعمق الانقسام الداخلي بشكل خطير ويعيق العمل للوصول للمصالحة.

يذكر ان المادة 47 "مكرر" من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على أن "مدة ولاية المجلس التشريعي تنتهي بعد أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".

الصالحي: حل التشريعي يخلف اثارا سلبية

من جانبه قال النائب، والامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي ان حل التشريعي سيخلف اثار سلبية ولن يؤدي الى انهاء الانقسام.

واضاف الصالحي لوطن ان المطلب بدلا من حل التشريعي هو التمسك بانهاء الانقسام واعتماد الاليات المتفق عليها، وفي حال فشل الجهود لاتمام المصالحة يتم الذهاب الى انتخابات يتم تحديد موعد زمني لها .

واكد الصالحي ان المطلوب هو السير باقصر الطرق لانهاء الانقسام والمتمثل بتنفيذ الاليات التي اتفق عليها في القاهرة في العام الماضي بمشاركة كافة القوى، بعيدا عن اي اجراءات من شأنها ان تضعف مكانة القضية الفلسطينية كحل التشريعي، لافتا الى اننا نؤيد ان تكون الانتخابات مدخلا لانهاء الانقسام.

فتح تؤيد حل التشريعي

وكان المجلس الثوري لحركة "فتح" قد اوصى بالإجماع في دورته الاخيرة التي عقدت في تشرين اول/اكتوبر الماضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإجراء انتخابات جديدة له خلال عام .

وقال النائب عن حركة فتح عبد الله عبد الله لوطن للانباء ان الرئيس قال ان حل التشريعي سيكون حسب القوانين والتشريعات، ولذلك نحن لسنا ضد تطبيق القانون، في اشارة الى تأييده القرار.

ولفت عبد الله الى ان المجلس التشريعي معطل منذ زمن، محملا حماس مسؤولية ذلك بسبب رفضها دعوة الرئيس عباس المجلس للانعقاد في تشرين ثاني/نوفمبر 2007، مضيفاً "للاسف الشديد المجلس كان يمكن ان يعمل الكثير على رقابة الحكومة وحقوق الناس".

وحول تأثير ذلك الحل على التمثيل البرلماني لفلسطين في العالم قال عبد الله "صحيح نحن على الصعيد الدولي نعقد لقاءات كثيرة ونبذل جهودا في رفع قضيتنا على كل المستويات الاقليمية ، لكن دورنا في التشريع والرقابة لم نمارسه"، لافتا الى ان عضويتهم في الاتحادات البرلمانية الدولية هي باسم المجلس الوطني الفلسطيني.

حماس: حل التشريعي سطو على ارادة الشعب

وتعارض حركة حماس التي فازت في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 اي دعوة لحله، متمسكة باستمرار شرعيته وانعقاده حتى تشكيل مجلس جديد، حيث قال أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في قطاع غزة في تصريحات صحفية ان حل التشريعي "محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي"، مضيفا ان "قرارات عباس بشأن حل المجلس التشريعي ليس لها قيمة دستورية أو قانونية، والمجلس سيد نفسه "، وفق تعبيره.

وشن النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي احمد الحاج علي هجوما على الرئيس على خلفية قراره بحل التشريعي قائلاً لوطن للانباء "هذا رجل يسطو على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى ارادة الشعب، فاي شخص يقترب من المجلس التشريعي، هو يريد السطو على ارادة الشعب باختصار".

واضاف الحاج علي " ان شرعية السلطة الفلسطينية تاتي من المجلس التشريعي، واذا ما حل الرئيس المجلس فأنه يسحب اساس وجوده، فوجود التشريعي هو وجود للسلطة والرئيس عباس".

وقال الحاج احمد "بدلا من ان يحل الرئيس المجلس التشريعي فليذهب لاجراء انتخابات" مضيفاً " هم يقولون انهم يريدون انتخابات لكنهم لا يجرؤون على الدخول بها ، فهم اجرووا الانتخابات مرة اولى واخيرة" في اشارة الى ان حركة فتح متخوفة من خوض الانتخابات .

واوضح الحاج احمد " حل المجلس التشريعي كلام فارغ لن يقدموا على ذلك".

خريشة: بحل التشريعي لن يكون هناك مسمى رئيس

من جانبه قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة لوطن للانباء ان الكلام عن حل المجلس التشريعي "كلام ممجوج ، خاصة انه تم شيطنة المجلس التشريعي بشكل كبير واقصائه وابعاده عن القيام بدوره منذ زمن ".

واضاف خريشة "الرئيس يقول ان حل المجلس سيكون وفقا للقانون، والقانون يقول ان المجلس سيد نفسه وان ولايته ممتده الى حين انتخاب وتنصيب مجلس تشريعي جديد"، متابعا "لا يملك أحد حل المجلس التشريعي لا الرئيس ولا غيره".

وتابع خريشة " اتمنى على الرئيس عباس ان لا يفعل ذلك، وان يذهب الى تحديد موعد انتخابات رئاسيه و تشريعية".

واتهم خريشة من يقدم تلك الاقتراحات للرئيس، يريد الاضرار به قائلاً "من يشير على الرئيس بهذا الشأن هو يستهدف الرئيس ولا يستهدف المجلس التشريعي، خاصة ان الصلاحيات متداخلة بعضها ببعض، ما يعني انه اذا حل المجلس التشريعي فلن يكون هناك مسمى رئيس."

واضاف خريشة "نحن حصلنا على الشرعية القانونية، والعالم يتعامل معنا على اننا منتخبين، وبينما تبني كل دول العالم مؤسساتها وتطورها، نحن الوحيدين الذين نريد هدم مؤسساتنا".

واضاف " اتمنى ان يسمع الرئيس عباس النصيحة وان يذهب الى تحديد موعد لانتخابات رئاسية بموعد محدد، هذا افضل من الحديث الدائم عن حل المجلس التشريعي"، مضيفاً " اذا ما اتخذ الرئيس عباس هذا القرار فهو سيدخلنا في حالة انفصال تام بين الضفة الغربية وقطاع غزة".



العاروري: حل التشريعي يمس القانون الاساسي

وقال الخبير في القانون ماجد العاروري لوطن ان القانون الاساسي لم يتطرق نهائيا الى مسألة حل المجلس التشريعي الفلسطيني، لافتا الى ان الصلاحية الدستورية المستندة للقانون الاساسي الموجودة امام الرئيس هي السير بالدعوة لاجراء انتخابات عامة تساهم في تجديد الحالة الديمقراطية وهذا فيه حاجة اكثر من الذهاب لحل التشريعي.

واضاف العاروري "امكانية حل التشريعي تتم اذا قررت منظمة التحرير حل السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها بشكل كامل بما فيها المجلس التشريعي".

ولفت العاروري الى ان الدساتير والقوانين الاساسية في عدد من دول العالم قد تمنح صلاحيات لرئيس الدولة بحل البرلمان لظروف محددة لكن بالمقابل يكون للبرلمان صلاحيات بعزل الرئيس، لكن القانون الاساسي الفلسطيني لم يتناول هاتين المسالتين (لا حل التشريعي ولا عزل الرئيس)."

واكد العاروري ان هذا القرار يعد " خطرا لا يمس المجلس التشريعي فقط وانما القانون الاساسي الفلسطيني".

حرب: الرئيس يلوح بحل التشريعي

من جانبه اعرب الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب في حديث لوطن عن توقعه ان لا يقدم الرئيس عباس على حل التشريعي، قائلاً " لا اعتقد ان الرئيس سيقدم على حل التشريعي ، وما اعلنه هو بمثابة تلويح للاطراف المختلفة في حركة فتح وحماس".

واضاف في حديث لوطن ان قرار الرئيس في حال تطبيقه يحمل خطورة كبيرة على اكثر من صعيد اهمها، على البنية الدستورية، والبنية المؤسسية للنضال السياسي الفلسطيني بفقدان المجلس التشريعي المقرون بمدته و بقائه في رئاسه السلطة الفلسطينية ".

واضاف حرب "ان منظمة التحرير او السلطة الفلسطينية ستفقد منبرا مهما في تسويق السياسة الفلسطينية داخل البرلمانات الدولية كاتحاد البرلمان الدولي او مجلس اوروبا، مع حل المجلس التشريعي"، كما انه سيضيق على النواب الملتزمين بخط منظمة التحرير الفلسطينية، في الوقت الذي ستبقى حركة حماس في قطاع غزة طليقة في استخدام المجلس التشريعي في عقد جلساتها"

واكد حرب ان "الضرر بحل المجلس التشريعي اكثر من بقاءة بحالته الحالية في ظل استمرار الانقسام ".

ويرتبط المجلس التشريعي بملف خليفة الرئيس عباس، اذ ينص القانون على ان يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة في حال رحيل الرئيس لاي سبب كان .

وقال حرب "البعض يرى ان حل المجلس التشريعي سيحل مشكلة خلافة الرئيس، اي ان تنتقل المؤسسة المسؤوله عن تحديد خليفة الرئيس الى المجلس المركزي او الى مؤسسات اخرى دون وضوح رؤية لدى هذه الاطراف التي تزج الرئاسه الفلسطينية في مساله حل المجلس التشريعي".

واضاف "هناك تخوف من قبل حركة فتح ومن قبل اطراف في النظام السياسي الفلسطيني بان تستلم حركة حماس الرئاسة في حال وفاة الرئيس".

ولفت حرب : هذه الجهات تتخوف انه اذا استلمت حماس الرئاسة فلن تجري اي انتخابات مما سيؤبد الرئيس المؤقت ويجعل مكانه لحماس في النظام لسياسي اكبر مما هي عليه اليوم في ظل الانقسام".