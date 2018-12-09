نتنياهو: لقاء روسي إسرائيلي قريب للتنسيق بشأن سوريا

وطن- وكالات: أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن لقاء قريب بين فرق التنسيق التابعة للجيشين الروسي والاحتلال في موسكو، قبل تحديد موعد للّقاء بينه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية صباح اليوم: تحدثت أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتفقنا على لقاء بعثات التنسيق التابعة للجيشين قريبا كما يبدو في موسكو، قبل أن نحدد موعدا للقاء بيني وبين الرئيس بوتين، كما اتفقنا على أننا سنلتقي فيما بعد.

وتابع: هذا يأتي بطبيعة الحال عقب المحادثات التي أجريناها في باريس وكانت مهمة جدا لضمان مواصلة التنسيق بين الجيشين الروسي والإسرائيلي المستمر منذ سنوات.

وأضاف: قلت للرئيس بوتين إننا سنستمر في سياستنا ولن نسمح لإيران بالاستقرار عسكريا في سوريا كما سنواصل العمل ضد الأسلحة الدقيقة في لبنان ونستكمل إحباط تهديد الأنفاق.

وكان المكتب الصحفي للرئاسة الروسية قد أعلن أمس السبت أن الرئيس بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من نتنياهو، وقال إن الرئيس الروسي أكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة الحدود اللبنانية الجنوبية.

وسبق لدمشق وأعلنت في 29 نوفمبر، عن إحباط الدفاعات الجوية السورية هجوما على منطقة الكسوة في ريف دمشق نفذته طائرات الاحتلال، وذلك بعد توقف إسرائيلي كامل لعدة أشهر عن الغارات بعد تسليم موسكو منظومات "إس-300" لدمشق.