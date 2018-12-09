العالم روزباش الحاصل على جائزة نوبل للطب في زيارة علمية لجامعة القدس

القدس- وطن: استضافت جامعة القدس البرفسور مايكل روزباش أحد أهم العلماء في مجال الأبحاث الطبية والبيولوجية والحاصل على جائزة نوبل للطب والعلوم للعام 2017 على انتاجه البحثي في مجال "الساعة البيولوجية" التي تضبط إيقاع الأفعال الحيوية لدى الكائنات الحية، وجاءت الزيارة تلبية لدعوة رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك لقضاء يوم علمي كامل فيها، حيث تربط البرفسور روزباش علاقة وطيدة مع جامعة القدس التي يزورها للمرة الثانية.

واستهل روزباش زيارته بالاجتماع مع أ.د. عماد أبو كشك والدكتور "دان تيريس" عميد كلية القدس بارد الذي أشرف على تنظيم الزيارة، وأطلع رئيس الجامعة العالم روزباش على أبرز التطورات التي تشهدها جامعة القدس على الأصعدة العلمية والبحثية، والبرامج الأكاديمية التي تطرحها والانجازات البحثية تحديدًا في مجال الابحاث الطبية والحياتية التي تُسخر الجامعة لها الكثير من الامكانيات، كما وأطلعه على خطط الجامعة المستقبلية التي تسعى من خلالها الى ترجمة تطلعاتها كمنارة علمية في القدس تنتج المعرفة التي تساهم في ايجاد الحلول للتحديات التي تواجه المجتمعات، وليست مجرد ناقلاً لتلك العلوم.

وتخلل زيارة البروفيسور روزباش القاء محاضرة علمية قيمة لطلبة كلية القدس بارد وكلية العلوم ومجموعة من طلبة المدارس المتفوقين الذين تم دعوتهم بشكل خاص لحضور هذه المحاضرة، التي تحدث خلالها حول طبيعة ابحاثه وتجاربه التي نال عليها جائزة نوبل للطب والعلوم عام 2017، موضحاً لهم المقصود بـ "الساعة البيولوجية"، وتأثيرها على أكثر من 70% من خلايا جسم الإنسان، وتحكمها ومدى موائمتها مع عناصر تشمل البيئة وشدة الضوء ودرجات الحرارة ودورات التأكسد وذلك على مدار الـ 24 ساعة لدورة الحياة.

وقد نالت المحاضرة اقبالا شديدا من الطلبة الذين طرحوا مجموعة من الاسئلة القيمة حول موضوع البحث، إضافة إلى تساؤلاتهم الاستنتاجية التي قد تقودهم لنتائج علمية حول كل ما يخص حياة الإنسان.

ثم توجه روزباش بعدها الى كلية القدس بارد، حيث شارك في مناقشة مشاريع تخرج طلبة العلوم فيها، أذ تزامنت زيارته مع فترة تقديم مشاريع التخرج، وتم اعداد البرنامج ليشارك البروفيسور روزباش في مناقشة هذه المشاريع ومنح طلبة جامعة القدس هذه الفرصة الفريدة بأن يساهم في تقييم ابحاثهم احد ابرز العلماء في العالم. وعبًر البروفيسور عن اعجابه بمستوى الابحاث التي قدمها الطلبة، والمستوى التعليمي المتميز الذي توفره الجامعة لهم، وقدم لهم النصائح التي يمكن أن يعتمدوها في أبحاثهم وحياتهم العلمية المستقبلية.

وعبر الطلبة عن سعادتهم بزيارة العالم روزباش للجامعة واستمتاعهم بالمعلومات القيمة التي طرحها العالم، مبينين أن لقائهم معه بمثابة يوم تاريخي بالنسبة لهم.

وتلا ذلك لقاءً مغلقًا مع باحثي الجامعة ومجموعة من اكاديمييها، تخلله نقاشاً عن أهم ما توصل له العلم والعلماء في مجال الطب والمجالات العلمية الأخرى، وسبل تطويرها وتوظيف المناهج البحثية والعلمية الحديثة في سبيل ذلك.

ويشار إلى أن جامعة القدس قد قطعت شوطًا كبيرأ على صعيد بناء وتطوير شراكاتها العلمية والبحثية مع العلماء البارزين والمؤسسات الدولية في المجالات العلمية المختلفة، والتي تسعى من خلالها الى تطوير برامجها العلمية والبحثية، مع أعرق الجامعات والمراكز حول العالم.

ويذكر أن البرفسور روزباش مختص في علم الوراثة في جامعة برانديز الأمريكية، وباحث في معهد هوارد هيوز الطبي، تم انتخابه في الأكاديمية الوطنية للعام 2003، وحصل على جائزة نوبل في علم الأعضاء والطب لاكتشافه الآليات الجزئية التي تتحكم في الايقاع اليومي للكائنات الحية.