جيرمي كوربن قد يصبح رئيس وزراء بريطانيا خلال أيام

وطن- وكالات: تحدث سياسيون في بريطانيا، عن أن زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، باتت لديه حظوظ باستلام الحكومة في المملكة المتحدة، إثر أزمة بريكست التي تعصف بتيريزا ماي، مع اقتراب تصويت مجلس العموم على مشروع قرار بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر عضو من حزب العمال، أن كوربن قد يتولى منصب رئيس وزراء الحكومة صباح يوم الأربعاء المقبل، أي بعد التصويت، في حال رفض أعضاء البرلمان اتفاق تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعهد متحدث باسم حزب كوربين، "بإعادة ضبط" المفاوضات مع بروكسل، و"التقدم بالبلاد إلى الأمام" في حالة هزيمة ماي مجلس العموم، وفق ما نقلته صحف بريطانية اليوم الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصر فيه وزير الخروج البريطاني كواسي كوارتنغ، على أن الاقتراع سيجري يوم الثلاثاء المقبل، رغم تقارير تفيد بأن ماي قد تسحب مشروع القرار لتجنيب حكومتها خسارة كبيرة.

وحذر نايجل دودز النائب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، من أن ماي لا يمكنها أن "تعول على دعمنا" إلى أجل غير مسمى.

وقال جون تريكيت، وزير مكتب حكومة الظل في حزب العمال، لصحف محلية إنه يجب إجراء انتخابات عامة إذا خسرت ماي التصويت.

وأضاف: "تحت مستعدون لتشكيل حكومة أقلية إذا لزم الأمر- ويمكن أن يحدث ذلك صباح الأربعاء- والبدء في إعادة ضبط المفاوضات، والدفع بالبلاد إلى الأمام في اتجاه أفضل بكثير" مما تعرضه ماي.

يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني، سيصوت الثلاثاء المقبل على مشروع قرار قدمته ماي للخروج من بريكست ووافق عليه الاتحاد الأوروبي، ما يجعل مصير حكومتها على المحك، في حين تصر ماي على أن اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد المتاح، وأن البدائل تتمثل في خروج مؤلم دون اتفاق أو ربما عدم الخروج على الإطلاق.