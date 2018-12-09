توقف أعمال البحث عن الشاب رسمي جبران الذي جرفته السيول في منطقة قلنسوة

قلنسوة- وطن: انتهت، مساء اليوم، أعمال البحث عن الشاب رسمي جربان (36 عاماً) من قرية جسر الزرقاء، والذي فُقدت اثاره منذ الجمعة الماضية، خلال الفيضانات والسيول التي شهدتها منطقة قلنسوة بالداخل، بالقرب من مكان عمل جربان.

وسيتم استئناف اعمال البحث عن الشاب جبران في الساعة السابعة من صباح غد الاثنين في وادي اسكندر.

من ناحيته ، قال شاكر جربان من جسر الزرقاء ، وهو شقيق الشاب المفقود الذي تواجد ظهر اليوم في مكان البحث عنه: يوم الخميس قمت بالمبيت عند اخي، قرب قلنسوة ، حيث يعمل هناك، وفي صباح يوم الجمعة استيقظ اخي باكرا وقال لي انه سيخرج لشراء حاجيات من الدكان، قلت له لا تقطع الواد ، لكنه لم يسمع كلامي ، فهمت لاحقا انه قطع الواد ووصل الدكان، وخلال عودته تزحلق وسحبته سيول الامطار".

واضاف "لم استطع الخروج وبقيت انتظر حتى حضروا واخرجوني بواسطة سيارة التندر، انتظرت ان يعود لمدة يومين لكنه لم يعد".

و قال ادهم مصري مُرَكِز الأمن في بلدية الطيبة " فُقد الاتصال مع رسمي بعد حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة ، في الوقت الذي شهدت به المنطقة زخات غزيرة من الأمطار وفيضانات".

وأضاف مصري قائلا "رسمي تواجد في ذلك الوقت بالقرب من واد إسكندر، وحاليا تعمل مجموعة من الشباب المتطوعين في البحث عنه ، مع العلم بانه تم استدعاء الشرطة أيضا ، لكي نقوم بكل الجهود الممكنة للعثور عليه".

ويشارك عدد كبير من شباب الطيبة، منذ الامس بالبحث عن الشاب رسمي جربان.

(بانيت)