هاتف شياومي الجديد بكاميرا بدقة 48 ميغابكسلا

وطن- وكالات: نشر رئيس شركة شياومي الصينية لين بين صورة لهاتف ذكي جديد للشركة تخطط لطرحه في يناير/كانون الثاني المقبل تكشف أنه مزود بكاميرا بدقة 48 ميغابكسلا.

ولم يذكر بين شيئا عن تفاصيل الهاتف الذي قال إنه يستعمله حاليا منذ أسابيع، وكل ما نشره هو صورة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو تظهر جانبا من الهاتف وفي طرفه العلوي كاميرا تبرز قليلا عن جسم الجهاز وبجوارها ضوء فلاش وعبارة تقول "كاميرا 48 ميغابكسلا".

وفي حين ركزت الشركات الأخرى جهودها نحو وضع أكثر من كاميرا في الجهة الخلفية للجهاز (هاتف سامسونغ غلاكسي أي9 لديه أربع كاميرات خلفية) فإن شياومي توجهت في المقابل نحو رفع دقة الكاميرا.

ومن غير الواضح بعد كيف سيكون أداء كاميرا هاتف شياومي المقبل، لكن ما تأكد خلال السنوات القليلة الماضية -وفقا لموقع أندرويد مي المعني بشؤون التقنية- أن إضافة المزيد من الميغابكسلات لا تعني بالضرورة كاميرا أفضل.

يذكر أن شركة سوني كانت طرحت في يوليو/تموز الماضي مستشعر "آي إم إكس586" الذي يأتي بدقة 48 ميغابكسلا فعلية، وذكر في وقت سابق أن الشركة بدأت بشحن عينات من هذا المستشعر إلى مصنِّعي المعدات الأصلية (OEM) في سبتمبر/أيلول الماضي، ومن المرجح أن تكون شياومي قد دمجت هذا المستشعر في هاتفها الذكي الجديد.

(الجزيرة نت)