"استشاري فتح" يعقد أعمال دورة "القدس عاصمتنا"

رام الله- وطن: افتتح المجلس الاستشاري لحركة "فتح"، مساء اليوم الأحد، أعمال دورة "القدس عاصمتنا"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.

وألقى الرئيس، كلمة سياسية هامة تناول فيها آخر المستجدات السياسية التي جرت خلال الفترة الماضية.

وقال الرئيس إن العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني متواصل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وأشار الرئيس، إلى قرارات المجلس المركزي التي اتخذت بخصوص العلاقة مع كل من إسرائيل وأميركا وحماس، وضرورة تطبيقها وفق ما جاء في هذه القرارات.

وأكد أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي والسياسي والمقاومة الشعبية السلمية، والصمود على أرضنا والتمسك بثوابتنا، وصولا لتحقيق الحرية والاستقلال.

وأشاد الرئيس بالإنجاز الكبير الذي تحقق على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أيام، الأمر الذي يؤكد عدالة قضيتنا وأهمية تنسيق عملنا الدبلوماسي والسياسي، وحشد الطاقات العربية والدولية لحماية حقوقنا المشروعة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع انتخاب أمينا لسر المجلس الاستشاري، ونائبين له.