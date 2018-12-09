فيديو وصور | إصابة 7 مستوطنين أحدهم بجراح حرجة بإطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا

رام الله- وطن: أصيب ستة مستوطنين، مساء اليوم، بجروح في إطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله، فيما تمكن منفذو العملية من الانسحاب من المكان.

ووصفت إحدى الإصابات بالحرجة، فيما وصفت إصابات إثنين منهم بالمتوسطة، والإصابات الأربع المتبقية بالطفيفة.

وعقب العملية أغلق جيش الاحتلال حاجز الـ "D C O" الفاصل بين مدينة رام الله وقرى شرق رام الله. كما أغلق الاحتلال حاجز عطارة والطريق التي تم فتحها حديثا في كلا الاتجاهين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد المجاورة، وشرعت بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة قرب البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي سنجل وترمسعيا، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل عين سينيا شرق رام الله

وتشهد المنطقة استنفاراً عسكرياً لجيش الاحتلال بحثاً عن منفذي العملية.