فيديو | لحظة إطلاق النار على المستوطنين قرب مستوطنة عوفرا شرق رام الله

رام الله- وطن: أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام الاحتلال، لحظة إطلاق النار من سيارة كانت تمر من أمام مدخل مستوطنة عوفرا شرق رام الله، مساء اليوم،

ويظهر في الفيديو سيارة بيضاء تبطئ من سرعتها عندما تقترب من المستوطنين المتجمهرين بالقرب من الشارع، ثم يتم إطلاق النار تجاههم وإيقاء إصابات في صفوفهم، قبل أن تكمل السيارة سيرها.

وأصيب في العملية ستة مستوطنين، وصفت جراح أحدهم بالحرجة، وتم نقلهم للمستشفى، فيما تشهد المنطقة استنفاراً عسكرياً في صفوف جيش الاحتلال، بحثاً عن منفذي العملية.