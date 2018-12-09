مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلواد

رام الله- وطن: اندلعت الليلة، مواجهات في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت مداخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

إلى جانب ذلك، اعتدى مستوطنون مساء اليوم، على مركبات المواطنين على الطريق قرب بلدة سلواد.

وتشهد منطقة شمال شرق رام الله، استنفاراً عسكرياً لجيش الاحتلال، عقب إصابة ستة مستوطنين بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله.