جيش الإحتلال يحذر سكان قريتين لبنانيتين

رام الله - وطن: أهاب الجيش الإسرائيلي بسكان قريتي كفر كلا ورامية اللبنانيتين الحدوديتين إخلاء منازلهم، وسط توقعات العسكريين الإسرائيليين بتصعيد المواجهة مع حزب الله في الأيام القادمة.

وحذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي عبر تويتر أهالي القريتين من أن حزب الله شقّ تحت بيوتهم "أنفاقا هجومية ممتدة إلى داخل إسرائيل بشكل يحول هذه المنطقة إلى حاوية بارود كبيرة"، وأضاف: "هل تشعرون بالأمان وأنتم تعلمون بأن بيوتكم تقع فوق حاوية بارود؟".

وأكد أدرعي تصميم الجيش على مواصلة تدمير الأنفاق، وقال: "لا نعلم ماذا ستكون تداعيات هذه الأعمال على البيوت المعنية في الجانب اللبناني".

تأتي هذه التحذيرات في وقت توقع فيه الجيش الإسرائيلي، حسب قناة "كان" الإسرائيلية، أن تصعّد حملة "درع الشمال" التي أطلقها للكشف عن أنفاق حزب الله الاحتكاكات بين جيش الاحتلال وعناصر حزب الله، لاسيما وأن الجيش الإسرائيلي لم يستبعد أن تشمل عمليات البحث عن الأنفاق الدخول إلى الجانب اللبناني من الخط الأزرق الفاصل بين البلدين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عناصر من حزب الله يتجولون بلباس مدني قرب الحدود الإسرائيلية، في حين نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله صورا ولقطات فيديو توثق الأعمال الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومن مسافة قريبة جدا من الحدود، كما كشف أسلاكا إلكترونية زرعتها إسرائيل على طول الحدود لرصد أي تحركات من الجانب اللبناني.

المصدر: روسيا اليوم