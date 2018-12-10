إصابة 4 مواطنين عقب اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

نابلس- وطن: أصيب، فجر اليوم الاثنين، 4 مواطنين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف"، شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية وأمنية، بأن عدة جيبات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة لتأمين دخول مئات المستوطنين للمقام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بالرصاص المعدني، ونقلوا لمستشفى رفيديا الحكومي، فيما أصيب 20 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.