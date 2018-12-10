الدفاع المدني يتعامل مع 41 حادث حريق وإنقاذ

وطن: تعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم الأحد بتاريخ 9/12/2018 حتى صباح الأحد 10/12/2018 ، مع 41 حادث منها 8 حالات إطفاء وحوادث حرائق و33 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة .

أبرز حالات تقديم المساعدة وحوادث الإنقاذ كانت :

المساعدة في سحب مركبات عالقة كانت : في بلدة سردا شمال رام الله والبيرة ، وبلدة اليامون غرب جنين ، ومركبة عالقة بأرض زراعية في واد برقين غرب جنين، وبلدة جبع جنوب جنين ، ومدينة قلقيلية حي المسلخ .

إنقاذ عالقين وفتح باب مصعد في بناية بحي البالوع في مدينة البيرة ، وبناية بحي أم الشرايط في مدينة البيرة ، وبناية في بلدة حلحول شمال الخليل .

إزالة شجرتين آيلة للسقوط وسط مدرسة في بلدة اليامون غرب جنين بحالتين ، وفي بلدة جبع جنوب جنين .

الكشف على شارع بحي البالوع في مدينة البيرة تعرض لإنهيار جزئي .

والتعامل مع خمسة حوادث سير كانت : حادث تصادم بين أربع مركبات قرب مفرق بلدة بني نعيم شرق الخليل ، وحادث إنقلاب مركبة في بلدة قباطية جنوب جنين ، وحادث إنقلاب جرار زراعي في بلدة عقابا غرب طوباس ، وإنقلاب شاحنة محملة بالإسمنت في حي السكة بمخيم نور شمس شرق طولكرم ، وحادث تصادم بين جرافة وجرار زراعي في بلدة جلبون شرق جنين .

والمساعدة في إخراج مواطن من داخل بئر تجميع مياه في واد برقين غرب جنين .

وإنقاذ عالق وفتح باب شقة في مدينة رام الله .

وأبرز حوادث الحريق وحالات الإطفاء كانت :

الكشف على حريق مركبة في دوار السلام بمدينة طولكرم .

وإحتراق أربع مركبات بحوادث منفصلة كانت : مركبة في بلدة قفين شمال طولكرم ، وإحتراق مركبة شحن معطلة داخل مشطب مركبات في مخيم الجلزون شمال رام الله ، وإحتراق مركبة في قرية بيت عنان شمال غرب القدس ، وإحتراق مركبة في شارع نابلس بمدينة طولكرم .

وإحتراق مجمع خزانة كهرباء في بناية تجارية وسط مدينة الخليل .

وإحتراق عامود كهرباء في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس .

وإحتراق مشاتيح خشب في مدينة أريحا .