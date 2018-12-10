دولة خليجية سعت لشراء طائرات بدون طيار من إسرائيل

وطن: طلبت دولة خليجيّة من إسرائيل، قبل عدّة سنوات، شراء طائرات بدون طيّار إسرائيلية الصنع من طراز "زيك" قادرة على حمل صواريخ هجوميّة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيليّة (كان).

ومنعت الرقابة العسكريّة هيئة البثّ من نشر اسم الدولة التي تقدّمت بالطلب، في حين قالت مصادر عسكريّة للهيئة إن السلطات الإسرائيليّة درست الطلب، لكنها قرّرت، في نهاية المطاف، عدم تزويد الدولة الخليجيّة بالطائرات.

وذكرت الهيئة أن الدولة المشار إليها قررت في أعقاب الرفض الإسرائيليّ شراء طائرات بدون طيار مشابهة من الصين.

ورغم أن الدولة المشار إليها لم تُذكر في التقرير الإسرائيلي، إلا أن صحيفة الـ"فورين بوليسي" الأميركيّة ذكرت في نيسان/أبريل الماضي، أن الإمارات قامت خلال العام 2017، بشراء طائرات صينيّة بدون طيار استخدمتها في تنفيذ عمليات اغتيال في اليمن، منها اغتيال الرئيس المعيّن من قبل الحوثيين، صالح الصماد.

والطائرات الصينيّة المشار إليها من طراز "وينغ لونغ 2"، وهي طائرة بدون طيار مسلّحة بصواريخ هجوميّة، تحاكي طائرة "إم كيو -9ريبر" أميركيّة الصنع.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في القوة الجوية في المعهد الملكي للخدمات بلندن، جاستين برونك، إن الإمارات تسعى إلى استخدام الطائرات بدون طيار لأهداف سياسيّة في مناطق حساسة مثل ليبيا، أيضًا.