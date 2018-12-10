الاحتلال يكرر اعتداءه على مدرسة التحدي 13 الاساسية المختلطة

وطن: استنكرت مديرية التربية والتعليم العالي جنوب الخليل اليوم الاثنين إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي منتصف ليلة يوم الاثنين وتحت جنح الظلام بالاعتداء على مدرسة التحدي 13 السيميا الاساسية المختلطة والتي تقع بالقرب من مدخل السموع على الخط الالتفافي .

وصادر الاحتلال خيام المدرسة والاثاث بالإضافة الى مواد بناء كانت موجودة لإعادة بناء المدرسة، علماً ان الاحتلال قام بهدم المدرسة يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي حيث تم تفكيك المدرسة وتدمير ارضيتها ونهب كافة محتوياتها .

من جانبه اكد مدير التربية والتعليم العالي في تربية جنوب الخليل أ. خالد ابو شرار أن هذه الحملة المسعورة والمتواصلة التي يقودها الاحتلال الاسرائيلي على مدرسة التحدي 13 ما هي نهج واضح وعمل جبان لقتل كافة مقومات الحياة والانسان الفلسطيني في كافة أماكن تواجده .

موضحا انه تحت جنح الظلام تم سلب الخيام والاثاث التي وضعت مؤقتا لحين إعادة بناء المدرسة بالإضافة الى مواد بناء ووضع اخطار ضبط سلع على ركام المدرسة .

واكد ابو شرار ان تربية جنوب الخليل لن تقف مكتوفة الايدي أمام هذا العدوان الذي ترفضه كافة الاعراف الدولية وحقوق الانسان، وأن إعادة بناء المدرسة مستمر طالما يقوم الاحتلال بهدمها، موجها رسالة للاحتلال بان يرفع يد البطش والظلم عن المدرسة وأن يكف عن هذه الاعتداءات التي من شأنها ان تحرم الطلبة من حقهم بمدرسة قريبة توفر لهم التعليم ، موجهاً ايضا رسالة الى احرار العالم وكافة المؤسسات الحقوقية والاعلامية والانسانية بمساندة ونصرة مدرسة التحدي 13.

ومن الجدير بالذكر ان مدرسة التحدي بنيت بتكلفة بلغت 40 الف يورو وهي تخدم تجمعي السيميا ودير شمس وتستوعب 35 طالباً وطالبة من الصف الاول الاساسي وحتى السادس الاساسي بالإضافة الى رياض الطفال .