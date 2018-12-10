نتنياهو: السلطان قابوس وافق على استخدام طائراتنا المجال الجوي العُماني

رام الله - وطن: أكد رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، وافق على استخدام شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال"، المجال الجوي العُماني، وفقًا للتلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان).

جاء ذلك في كلمة له في مؤتمر عقده للسفراء اللذين تعتمدهم إسرائيل في الخارج، في مقر وزارة الخارجية، في مدينة القدس المحتلة.

وأصاف نتنياهو أنه "نحن الآن بحاجة إلى خطوة مماثلة من الجانب السعودي، حتى تتمكن رحلات ‘إل عال‘ المتجهة إلى الهند والشرق الأقصى من اختصار مسار رحلاتها الجوية".

وتابع أن "طيراننا يستطيع التحليق كذلك فيوق الأجواء المصرية والتشادية، نعمل كذلك على اختصار وتقصير المسارات الجوية المتجه نحو أميركا الجنوبية".

وتطرق نتنياهو إلى العملية العسكرية التي شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها، الثلاثاء الماضي، بغرض الكشف عن أنفاق يقول إن "حزب الله" حفرها من جنوب لبنان إلى داخل الأراضي في الشمال ، وقال إن "اكتشاف الأنفاق في الشمال، جزء من جهد ليس عسكري فحسب، بل كفاح إعلامي ودعائي ودبلوماسي لفرض عقوبات اقتصادية على حزب الله وزيادة العقوبات المفروضة على إيران".

وأشار إلى أن "ذلك سينعكس على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة".

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