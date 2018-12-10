توزيع اخطارات في قرية النبي إلياس لهدم المباني

قلقيلية- وطن: قامت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، بتوزيع اخطارات بهدم البنايات غير المرخصة في قرية النبي الياس شرق قلقيلية.

وقال منسق أعمال مجلس القرية لؤي اخليف: "إن الاخطارات وزعت في المناطق التي تقع إلى الشمال من الشارع الالتفافي الجديد الذي عزل القرية.

وأشار إلى أن قرية النبي الياس تقع بين مستوطنة "الفيه منشه" والشارع الالتفافي الجديد من الجهة الشمالية.

وتم افتتاح الشارع من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل سنة، ويعد من أهم إنجازاته، لأنه يريط السهل بالجبل داخل إسرائيل، وتم حظر البناء في الأراضي القريبة من الشارع، على حد قول اخليف.

وأضاف أن أراضي القرية تمتد على مساحة 96 دونماً وعدد سكانها 1500 نسمة، وبهذه الاخطارات تنحصر مساحات البناء إلى حد الصفر وسيكون هناك في المستقبل القريب مشاكل سكانية.

المصدر: القدس دوت كوم