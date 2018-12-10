حزب الله يعلق على عملية "عوفرا"

رام الله- وطن: أشاد حزب الله، اليوم الاثنين، بعملية إطلاق النار التي نفذها مقاومون فلسطينيون الليلة الماضية، قرب مستوطنة "عوفرا" قُرب رام الله، والتي أدت إلى إصابة 9 مستوطنين أحدهم بجراح خطيرة.

وقال حزب الله في بيان له، إن هذه العملية وسواها هي تأكيد إضافي على تصميم الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه واستعادة كل شبر محتل منها.

وأكد أن "هذه العملية رسالة لكل المستوطنين بأنه لا أمان لكم فوق أرضنا، وأن بيوتنا وحقولنا التي اغتصبتموها ستبقى فلسطينية إلى الأبد". وفقاً لما أورده موقع وكالة "المنار"

وحيى حزب الله اللبناني الشعب الفلسطيني المقاوم وعزيمته الراسخة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله العسكرية والاستيطانية.

وبارك روح الثورة المتأصلة لدى الشعب الفلسطيني العظيم والتي ستوصله في نهاية المطاف إلى تحرير أرضه واستعادة مقدساته.