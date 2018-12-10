ثلاثة أسرى من الضفة يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة صوت الأسرى بأن ثلاثة من أسرى الضفة، يدخلون اليوم العاشر من كانون الأول أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.

والأسرى هم: من مدينة طولكرم/ الأسير طارق عدنان أحمد حسين (50 عاماً) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عاماً في سجون الاحتلال.

والأسير عمر محمود محمد بسيس (52 عاماً) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عاماً في السجون.

والأسير يحيى خالد محمد بلال من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.