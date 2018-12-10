"النقابة" تستنكر اقتحام جيش الاحتلال لمكتب وكالة "وفا"

رام الله- وطن: استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اقتحام جنود جيش الاحتلال لمقر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في حي مصايف في رام الله مساء اليوم الاحد.

وقالت رئيسة تحرير وكالة وفا الصحفيه خلود عساف ان جيش الاحتلال احتجز طاقم الوكالة في غرفة واحدة، واقتحم غرفة السيرفرات وصادر التسجيلات وكما صادر أشرطة التسجيل من كاميرات فوتوغرافيه وكاميرات فيديو من مصوري وكالة وفا.

واعتبرت في بيانها اقتحام مقر وكالة وفا للانباء جريمه جديدة بحق الإعلام الفلسطيني، وانتهاك فاضح وسافر قام به جيش الاحتلال بحق كل الإعلام الفلسطيني في إطار مسلسل متواصل من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد وسائل الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين.

وأشارت النقابة أنها ستتابع بالتنسيق مه الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب هذا الاعتداء الخطير مع كل الجهات والمنظمات الدولية من أجل إدانة هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وفق القوانين الدولية.