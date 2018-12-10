ليبرمان: الحكومة جرت أذيال الخيبة بجولة التصعيد الأخيرة في غزة

القدس- وطن: قال وزير جيش الاحتلال السابق أفغيدور ليبرمان، إن الحكومة الإسرائيلية "جرّت أذيال الخيبة" في نهاية جولة القتال الأخيرة في غزة الشهر الماضي.

وأضاف ليبرمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إنه يشعر بالإهانة لنتيجة تلك الجولة وأن الحكومة تحولت إلى "صفر" بعد أن كسبتها حماس وواصلت الحصول على المال والوقود من الدوحة.

ودعا إلى وقف توريد الوقود والأموال القطرية إلى غزة بُعيد إشادة حركة حماس بعملية إطلاق النار التي وقعت قرب رام الله الليلة الماضية وتسببت بإصابة 7 مستوطنين بجراح.