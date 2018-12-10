مجدداً..جيش الاحتلال يقتحم البالوع ويستهدف محطة محروقات

رام الله- وطن: مجدداً.. اقتحمت قوات الاحتلال، منطقة البالوع في البيرة شمال رام الله، مساء اليوم الاثنين.

وقالت مراسلتنا إن قوات الاحتلال اقتحمت محطة محروقات الهدى في البالوع بعدد جيبات لا يقل عن 10.

وأشارت الى أن جيش الاحتلال اقتحم المحطة، بعد نحو ساعتين فقط من انسحابه من منطقة المستحضرات الطبية.

ومنذ ساعات الصباح، يواصل الاحتلال اقتحام مناطق في رام الله، بحثاً عن منفذ عملية عوفرا التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.