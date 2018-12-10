الاحتلال ينقل الأسير جمال أبو الهيجا الى "إيشل"

جنين- وطن: نقلت ادارة مصلحة سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، الأسير جمال أبو الهيجا، من مخيم جنين، الى سجن "إيشل".

وأفادت عائلة أبو الهيجا أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير جمال من سجن "ريمون" الى "إيشل".

واعتقل أبو الهيجا بتاريخ 26/8/2002، وأتهمه الاحتلال المسؤولية عن عملية فدائية أدت لقتل عدد من الإسرائيليين، وأصدرت بحقه محكم الاحتلال حكماً بالسجن المؤبد المتراكم تسعة مؤبدات اضافة الى 20 عاما.

وكان أبو الهيجا أصيب بالرصاص المتفجر خلال تصديه مع فصائل المقاومة المسلحة لحصار واجتياح مخيم جنين في شهر آذار عام 2002، الأمر الذى أدى الى بتر يديه اليسرى، ورفض تسليم نفسه، وبقى مطارداً للاحتلال الى ان استطاعت الوحدات الخاصة اعتقاله في اغسطس من نفس العام، وحكم عليه بالسجن المؤبد 9 مرات.