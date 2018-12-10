المحامية فاطمة النتشة لـوطن: تعرضت لاعتداء من جندي إسرائيلي على حاجز قلنديا

القدس- وطن: اعتدى أحد أفراد جيش الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، على المحامية فاطمة النتشة بالضرب، أثناء انتقالها من القدس المحتلة الى الضفة، عبر حاجز قلنديا.

وقالت فاطمة النتشة وهي عضو لجنة القدس ولجنة المرأة في نقابة المحامين الفلسطينيين لـ وطن إنها خلال توجهها من القدس الى الضفة، أوقفها أحد جنود الاحتلال وطالبها بتسليم هويتها لتحرير مخالفة لها، بحجة سيرها "عكس اتجاه السير"، وعندما جادلته بأنها تسير في المسار الصحيح، رفض اعطائها هويتها، وضربها.

وأشارت الى أن جيش الاحتلال تعمد ايداءها، خاصة عندما طلبت من الجندي أن يتحدث معها باللغة العربية وليس العبرية، الأمر الذي أثار حفيظة الجندي وصرخ بوجهها "في إسرائيل لا لغة إلا العبرية"، فردت عليه النتشة "من قلب الكنيست يتم التحدث باللغة العربية"، فقام بضربها أمام أطفالها الذين كانوا معها في المركبة.

وأوضحت أنه قد حرر لها مخالفة بقيمة 500 شيقل بغير وجه حق.