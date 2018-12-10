الاحتلال يبعد شبان عن العيسوية ويمدد اعتقال آخرين

القدس- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، عن شبان مقدسيين بشرط الإبعاد عن العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، ليوم الخميس المقبل.

وأخلت سلطات الاحتلال سبيل الشبان محمد حسين عبيد، والشقيقين محمد وصالح موسى درباس ومجد درويش ويوسف الكسواني، بعد التحقيق معهم دون عرضهم على المحكمة، بشرط الابعاد عن العيسوية حتى الخميس.

كما أفرجت عن الشاب سامر ابو عيشة من حي واد الجوز، بعد التوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة ٥ آلاف شيكل، والشاب مجد عويس من رأس العامود بسلوان، بشرط الحبس المنزلي لمدة ٥ أيام.

في السياق، مددت عناصر المخابرات توقيف كل من الشبان انس أبو عصب ومحمد محيسن وعبد القادر داري وابراهيم درباس، حتى يوم الخميس المقبل، والشاب وديع توفيق أبو الحمص حتى يوم الأربعاء المقبل.

وكانت قوات الاحتلال شنت فجر اليوم، حملة اعتقالات طالت شبان من العيسوية وواد الجوز ورأس العامود بالقدس المحتلة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.